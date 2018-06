Caso Balda: Excomandante explicó operaciones policiales

Los excomandantes de la Policía, Rodrigo Suárez y Diego Mejía, fueron llamados a la Fiscalía a dar su versión libre y voluntaria en la investigación por asociación ilícita y secuestro al exasambleísta Fernando Balda

Mejía, quien fue mencionado por el exagente de Inteligencia, Raúl Chicaiza, porque lo llamó a reclamar por la fallida operación, no acudió a la convocatoria..

Suárez, quien era jefe de Policía en 2012 cuando se dio el operativo en Colombia, y explicó cómo funcionaba la cadena de mano y se llevaban las operaciones de inteligencia policial. “Es necesario que conozcan ciertos procedimientos, que se deben adoptar en el trabajo policial, en la movilización de personas, a eso estuvo orientada mi declaración”.

Stalin Oviedo, abogado del extitular de la Senain, Pablo Romero, acudió a la diligencia. Allí, confirmó que su defendido solicitó asilo político en España y dio detalles de unas grabaciones de audio, en el que su defendido participaría comentando sobre el secuestro a Balda. “Yo me reuní con Paúl Pérez porque tengo derecho a reunirme, no he recibido ninguna presión al respecto y eso hay que aclararlo. Existieron conversaciones en el año 2015 y 2016, en este momento están siendo mejoradas para ser transcritas”.

Ledy Zúñiga, exministra de Justicia de la época, compareció en la tarde a la Fiscalía.

La instrucción fiscal concluye el próximo 18 de julio de 2018.