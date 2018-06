Analizan en sesión reservada violencia en frontera norte

Los ministros del frente de seguridad del Gobierno y el mando policial acudieron este miércoles 6 de junio de 2018 a la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza de la Asamblea, encargada de analizar la tensa situación de inseguridad de la frontera norte.

Las autoridades fueron convocadas para que informen sobre las acciones ejecutadas para combatir la violencia en la frontera con Colombia, tras los atentados, secuestros y asesinatos del grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, comandado por alias ‘Guacho’.

Antes de la intervención de los ministros, Carolina Rivas, hija del fotógrafo asesinado de diario El Comercio, hizo una solicitud a las autoridades y asambleístas.

“Lo único que deseamos como familias es llegar al fondo de todo, qué fue lo que pasó, cuál es la verdad de todo”, manifestó.

Le respondió el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien dijo que la frontera, desde nuestro lado, permanece igual que antes.

“La situación hasta el momento no ha cambiado. Esto no significa que no haya acción. Y la última información que se tuvo es de la efectividad que está desarrollando en las operaciones de Colombia en su territorio”, comentó.

Le pisan talones a 'Guacho'

El ministro del Interior, Mauro Toscanini, aclaró que existe intercambio de información con Colombia, que sabe que a alias ‘Guacho’ le pisan los talones del otro lado de la frontera.

“Que lo estaban ya cercando la columna de ‘Guacho’, que había 11 bajas, me parece, 6 muertos y 5 detenidos. Los están comenzando a desarticular como banda narcodelictiva”, informó.

Además, que las fuerzas militares de Colombia están en la zona en donde podrían estar los cuerpos del equipo periodístico.

“Que se estaba rastrillando como llaman ellos el área, que estaban con canes especializados y hasta ahí es lo que sabemos nosotros”, agregó.

Para continuar con la comparecencia, el ministro de Defensa pidió que sea reservada y no todos los legisladores estuvieron de acuerdo.

Al final se declaró reservada y los periodistas tuvieron que abandonar la sala de sesiones.

Con 9 votos a favor y 4 en contra, los legisladores de la Comisión Ocasional Fronteriza aprobaron la moción para que la sesión número 7 de esta mesa legislativa sea declarada como reservada.

Jarrín y Toscanini estuvieron acompañados por el comandante de la Policía, general Nelson Villegas, y del secretario de Inteligencia, Jorge Costa Palacios.

Otro de los temas que abordaron fue el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Según el portal de Defensa, Jarrín fue enfático al señalar que el interés de las Fuerzas Armadas “se orienta a conocer lo que sucede en la zona”, así como a generar las condiciones de paz, que permitan alcanzar un desarrollo integral en el sector.

De su lado, Toscanini destacó que se ha entregado la información del caso de los periodistas asesinados y de la pareja secuestrada.

#MauroToscanini: "En relación a la situación de los sres. periodistas y los dos secuestrados; a pesar de que yo no estuve en este penoso acontecimiento, se ha entregado toda la información del caso". #TuSeguridadNuestraPrioridad pic.twitter.com/aRWUKw4kCF — Min Interior Ecuador (@MinInteriorEc) 6 de junio de 2018