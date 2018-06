Gustavo Jalkh: Evaluación a Judicatura estaba anticipada

El funcionario, quien estuvo al frente del organismo desde enero de 2013, afirmó que no hay sorpresas de lo que ayer ocurrió. "Creo que todos tenían claro lo que iba a pasar, la resolución que ayer fue leída la tenían preparada con mucha anticipación. En base de que no hay sorpresa de la decisión tomanda, lo que sí sorprende es cómo se han usado argumentos para llegar a ciertas conclusiones y planteando aspectos que nunca llegaron a la Judicatura para que se pueda defender".

Señaló al CPCCS transitorio por no haber tomado en cuenta lo enviado por la Judicatura y por el tiempo limitado que tuvieron para presentar las pruebas de descargo en la audiencia pública, que los vocales terminaron abandonando por impasses con el titular del ente evaluador, Julio César Trujillo . "Nos dieron media hora para descargar todos los elementos que se presentaron en 5 horas (sesión de ayer), eso es una muestra del desequilibro que existe".

"Es un nuevo ejercicio de violación de normas básicas del debido proceso, no nos agarramos a ningún cargo, no estamos para defender la permanencía en ningún cargo, ayer no se ha probado ninguna violación del Consejo de la Judicatura a su competencia", agregó.

También tiene su lectura del acto protagonizado por el Consejo transitorio. "Se hizo una lectura en una audiencia pública, en un escenario donde había muchos actores políticos, algunas personas incluso con clara animadversión contra el Consejo por haber sido sancionados, barras, parecía eso más bien un acto político más que un acto administrativo de evaluación objetiva".

Jalkh enfatizó que al no haber sido notificados aún de la cesación de funciones de los vocales principales del organismo que preside, no puede precisar el tipo de acciones que tomará, pero aseguró que impugnará la decisión del transitorio. "Vamos a esperar que nos comuniquen formalmente el contenido, muchas cosas dependerán del texto final y analizaremos el texto y, de acuerdo a esto, presentaremos nuestro recurso de remisión, tenemos hasta el viernes (si nos llega hoy), con este y muchos argumentos de descsargo que hemos presentado hoy y el Consejo transitorio tendrá a partir del lunes cinco días para decidir".

En el caso de ratificarse su cesación, recordó que a quienes les correspondería asumir las funciones son a los vocales suplentes, al no haber sido sujetos a la evaluación del CPCCS. "Al momento, hay cuatro alternos y les correspondería asumir, ellos no fueron evaluados así que ellos no podrían ser cesados por un proceso en el cual no participaron".