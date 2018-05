Balda tiene lista acusación si vinculan al proceso a Correa

Felipe Rodríguez, abogado del exasambleísta Felipe Rodríguez, abogado del exasambleísta Fernando Balda , dijo el miércoles 30 de mayo de 2018 que él ya tiene lista la acusación contra el expresidente Rafael Correa dentro del proceso judicial por el secuestro en Colombia del exlegislador.

“Los elementos tenemos que aún completarlos precisamente porque con lo que contamos es con varias declaraciones, un análisis propio nuestro que es un tema de cadena de mando. La máxima autoridad de la Senain era el presidente de la República. Quien va a ser vinculado mañana es el exsecretario nacional de Inteligencia; es decir, a la única persona que podía responder y a quien debía responder era al presidente de la República” , dijo Rodríguez luego de la diligencia prevista para recoger la versión de dos agentes de Inteligencia y que finalmente fue suspendida por pedido de la Fiscalía.

Si se vincula a Correa, el abogado aseveró que no tardarán ni 3 segundos en ser acusadores. “Ya tenemos lista la acusación”, agregó.

El fiscal general encargado Paúl Pérez pidió al Consejo Nacional Electoral las credenciales del exmandatario, pero no confirmó si piensa vincularlo.

Rodríguez recordó que se tienen 3 nombres y son contra los que se van, por el momento.

“Si es que hay vinculaciones nuevas, nos presentaremos como acusadores particulares de los nuevos vinculados. Mientras no estén vinculados, y aunque tengamos todas las ganas del mundo de acusar en este momento a alguien más, no podemos hacerlo. Por ley, el acusador particular solo puede acusar a quien ha sido procesado por Fiscalía”

El exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero; y el excomandante de Policía, Fausto Tamayo, serán vinculados al proceso judicial por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

“Estos dos funcionarios de Estado nunca pudieron haber elaborado un plan para secuestrarme si no tenían órdenes superiores”, manifestó Balda.

La noche del miércoles 30 de mayo de 2018, Balda informó que sus abogados presentaron una acusación particular contra los autores de su secuestro.

Hoy junto a mis Abogados @FRM87 y @jairoda10 hemos presentado la acusación particular en la Corte Nacional de Justicia en contra de los autores del delito de mi secuestro. Ahora vamos por los peces grodos !!! pic.twitter.com/RG4uwZ1lax — FERNANDO BALDA (@fernandobalda) 31 de mayo de 2018

El exasambleísta insistió en que tiene que ser vinculado Correa, “el gran autor intelectual de mi secuestro, que fue un crimen de Estado”.

También cree que debe ser vinculado al caso el exministro del Interior, José Serrano, y el exsecretario nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo.