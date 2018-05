Cruz Roja recibirá en Colombia a familiares de pareja secuestrada

En la cita reservada participaron las hermanas de Katy y Óscar, quienes apelaron al apoyo humanitario y la mediación del organismo internacional, aunque no obtuvieron noticias sobre la situación de la pareja.

“Ellos están tratando de ayudarnos, para ver si de pronto estas personas se comunican con ellos o consigen algún comunicado”, señaló Elvia Villacís, hermana de Óscar.

Desde la difusión del video, a inicios de abril, por parte de las autoridades ecuatorianas, no se ha recibido ninguna prueba de vida. “Prácticamente, el Gobierno no está haciendo nada, no quiere hacer ninguna negociaciación por la liberación de mi cuñada y de mi hermano”.

Ana Velasco, hermana de Katy Vanessa, tiene claro el rol de la Cruz Roja. “Nos van a recibir, pero no tienen mayor información, el acuerdo preciso es con el Estado colombiano y no con la Cruz Roja, que se presta solo para hacer canal de vía humanitaria, para poder sacar a las personas”.