Solicitan a Contraloría auditar 8 proyectos hidroeléctricos

Al ministro Carlos Pérez le preocupa que las cuentas no estén claras en la construcción de ocho Al ministro Carlos Pérez le preocupa que las cuentas no estén claras en la construcción de ocho hidroeléctricas por parte del anterior Gobierno, por eso solicitó al contralor una auditoría de esas obras.

“Tienen valores de alrededor de 1.500-1700 por MW. Hay hidroeléctricas que nos han costado por encima de los 4.000 por MW. Entonces, o fueron mal diseñadas o fueron mal concebidas o hubo sobreprecio”, manifestó el ministro de Hidrocarburos.

Y no solo eso: hoy solo tres de esas ocho están en funcionamiento.

- Coca Codo Sinclair

- Sopladora

- Manduriacu

Mientras de las otras cinco, solo Minas San Francisco cumpliría con su plazo de entrega en agosto, el resto tienen retrasos.









- Toachi Pilatón llega a un 95% de avance

- Delsitanisagua, al 92%

- Mazar Dudas, al 92,80%

- Quijos tiene el 46,72% de avance

“Contratistas que han dejado los proyectos; contratistas que no han entregado a satisfacción los proyectos; contratistas que se quedaron sin dinero”, mencionó Pérez.

Pero en cuanto a la producción de energía, por ahora no hay inconvenientes. El país tiene una potencia disponible de 5.330 MW ante una demanda de 3.933 MW.

Esto, sin embargo, sí preocupa a expertos como Andrés Oquendo porque del consumo de energía se pagan precisamente las hidroeléctricas.

“Porque se estableció que al haber una cierta producción y con esa producción se iban a pagar estas hidroeléctricas”, señaló Andrés Oquendo, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos.

Esto para Oquendo tiene una explicación: “Si nosotros no crecemos en la demanda, es porque el país no está creciendo, porque el sector industrial no está creciendo”.

El ministro Pérez destacó que se anunciará un plan integral para el sector eléctrico. Mientras tanto, se hacen evaluaciones y se revisan garantías como en Coca Codo Sinclair, donde se identificaron microfisuras que Pérez, anunció, revisaría personalmente para sacar conclusiones.