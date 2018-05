Familia de argentino fallecido pide ayuda

Juan Ignacio Figueroa Stazi de 25 años fue hallado muerto en el Hostel Kamala de Montañita el 29 de abril de 2018, de acuerdo con el portal argentino Perfil. Las causas de su muerte son desconocidas y su familia toda la ayuda posible para el proceso de repatriación del cadáver.



Ojalá que esto se viralice, salven a sus hijos!.

Mi hijo falleció el domingo 29/04/18 en el Hostel Kamala - #Montañita - #Ecuador El dueño de Kamala le tenía secuestrado el pasaporte.

Necesitamos que Cancillería se haga cargo del repatriado de sus cenizas.

El medio Todo Noticias revela que la madre de Figueroa, Mercedes Stazi, acusó al dueño del local de secuestrar el pasaporte del muchacho. “En esos lugares se dedican a 'contratar' chicos como voluntarios para que trabajen más", denunció a través de su cuenta de Twitter.

“Lo que sabemos es que hubo una fiesta en el hostel, hubo excesos, y el se fue”, contó el padrastro Fabio Bonamico a Perfil. “Nos dijeron que fue muerte súbita, y en la habitación donde lo encontraron no había rastros de nada... Sabemos que lo sacaron de la habitación e intentaron subirlo a un taxi. Cuando el taxista se dio cuenta de que no reaccionaba pidió que lo bajen y llamen a la policía, no los quiso llevar”, agregó.

Los allegados de Figueroa aseguran que después de una semana no les devolvieron ninguna de sus pertenencias y que tampoco recibieron ayuda de la Cancillería argentina con los gastos para trasladar el cuerpo y que incluso se ofreció enterrarlo directamente en Ecuador.

En esta comuna ocurrió el asesinato de las turistas argentinas María José Coni y Marina Menegazzo , por cuyas muertes la justicia condenó a 3 hombres a 40 años de prisión.

Crimen en Vilcambamba

Otro crimen ocurrió en Vilcambamba, en el sur del país. Roberto Alejandro Domínguez, un artista argentino de 37 años que trabajaba en el diseño de murales. fue asesinado tras una discusión por un ciudadano británico, según reportes preliminares. El suceso ocurrió en la hostería "Las Ruinas de Quinara".

De acuerdo con el diario La Hora, el fiscal de Loja Vivanco Aguilar pidió la prisión preventiva por 30 días de Millen A. P. por el presunto delito de homicidio. Durante ese tiempo investigarán el motivo que desencadenó en la muerte del artista argentino.