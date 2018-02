Canciller sobre Venezuela: Cumbre de las Américas debe albergar a todos sus miembros

Tras las declaraciones de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, acerca de que

Tras las declaraciones de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, acerca de que Venezuela debe estar en la Cumbre de las Américas que se desarrollará en Perú, la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, dijo el jueves 22 de febrero de 2018 que lo expresado por la segunda mandataria “es lo correcto”.

“El Ecuador piensa que la Cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros, creemos que las sanciones solo afectan a su pueblo", manifestó Espinosa a la prensa.



"La posición de Ecuador es la que ha sido siempre, tenemos un mandato constitucional de no injerencia en los asuntos internos de los estados, pero no injerencia no quiere decir indiferencia", añadió la canciller.



“Sabemos que hay diferentes formar de mirar el tema de Venezuela, en el seno de la OEA es conocido que no hemos llegado nunca a un acuerdo sobre ese tema”, mencionó.



La ministra ratificó la postura de no injerencia de Ecuador en los asuntos internos de Venezuela, tal y como “la Constitución establece claramente”.





“Nosotros tenemos un mandato constitucional de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, estamos respetando ese principio constitucional”, indicó.







El tema de la participación o no de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas ha generado controversias. El propio presidente de Venezuela ha asegurado que llegará mientras que las autoridades peruanos han manifestado que él no es bienvenido en la cita.







Asamblea General de la ONU









El miércoles 21 de febrero de 2018 el Ecuador presentó la candidatura de la canciller, María Fernanda Espinosa, a la Asamblea General de la ONU para el próximo período de sesiones que arranca en septiembre.

“Tenemos que hacer una fuerte campaña, la competencia es dura y necesitamos una votación de la mayor parte de los países de los 193 países que conforman la ONU para que nos elijan para presidir la Asamblea General”, resaltó la ministra de Relaciones Exteriores.



Aclaró que no necesariamente ella tiene que renunciar, puede pedir una licencia especial.



Desde hace 45 años que el país no está al frente de la Asamblea General.