Lenín Moreno ratifica ofrecimiento de sede para diálogos entre Colombia y ELN

Ecuador se comprometió con Colombia este15 de febrero de 2018 a mantenerse como sede de los diálogos con el ELN hasta que la paz con esa guerrilla sea una "realidad", pese a que el proceso está punto muerto.

Durante un encuentro con su homólogo Juan Manuel Santos en la ciudad de Pereira, el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, ofreció su respaldo irrestricto a los esfuerzos a favor de un acuerdo con la que es considerada la última guerrilla activa en Colombia.

"Reitero nuestro ofrecimiento para seguir acogiendo los diálogos hasta que la paz total sea una feliz realidad", dijo Moreno durante la instalación del sexto gabinete binacional, el primero al que asiste como mandatario.

Quito ha sido desde hace más de un año la sede de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla que reconoce Bogotá tras al acuerdo de paz sellado a finales de 2016 con las FARC.

Santos, quien dejará el poder en agosto tras dos mandatos de cuatro años, congeló los diálogos a finales de enero tras una serie de atentados del grupo guevarista contra estaciones de policía.

El presidente colombiano agradeció a su turno el apoyo de Ecuador para poner fin a medio siglo de un conflicto armado que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado con un saldo de unas 8 millones de víctimas entre entre muertos, desaparecidos y desplazados.

"Destacamos los esfuerzos de Colombia para encontrar la paz definitiva y la reconciliación nacional, es un largo proceso en el que Ecuador ha brindado permanente apoyo y acompañamiento que hoy ratificamos", apuntó Moreno, en el poder desde mayo del año pasado.

Su predecesor, Rafael Correa, con quien mantiene un enconado enfrentamiento político, respaldó decididamente las negociaciones de Santos, ganador del Nobel de Paz por el acuerdo con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy desarmadas y convertidas en partido político.

Unos 1.100 rebeldes se apartaron del pacto con las FARC, y a esas disidencias fue atribuido por las autoridades un inusual atentado con coche bomba contra la Policía de Ecuador, cerca de la frontera, el mes pasado.

Los temas de defensa y seguridad fronteriza hacen parte de la agenda del sexto gabinete binacional, una cumbre que los dos países celebran periódicamente desde 2012 para impulsar el desarrollo en la zona limítrofe, donde operan narcotraficantes, grupos armados ilegales y delincuentes.

Esta tarde, ambos mandatarios darán a conocer la declaración conjunta sobre las conclusiones del gabinete binacional.

Previo a la instalación de la reunión de trabajo, la alcaldía de Pereira declaró huésped ilustre de la ciudad a Lenín Moreno. Además, el alcalde Juan Pablo Gallo le impuso la condecoración Orden Cruz de los Fundadores, en el Grado de Caballero, una distinción honorífica que se entrega para exaltar a quien destaque por sus aportes cívicos, patrióticos o altruistas.

En el acto, se resaltó la trayectoria profesional de Moreno, tanto en el sector público y como en el privado.

He sido declarado esta mañana huésped ilustre de la hermosa Pereira y he recibido del Alcalde de la ciudad la Orden “Cruz de los Fundadores” en el grado de Caballero. Muchas gracias hermanos pereiranos por la calidez fraterna que me han entregado. #EncuentroColombiaEcuador pic.twitter.com/41M5InrxBE

— Lenín Moreno (@Lenin) 15 de febrero de 2018