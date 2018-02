Tribunal ratifica sentencia de 10 años de prisión contra exasambleísta Galo Lara

Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia decidió el lunes 5 de febrero de 2018 rechazar el recurso de revisión presentado por el exasambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara, quien cumple una pena de cárcel de 10 años por complicidad en un triple asesinato.



En la audiencia, la defensa de Lara presentó como testigo al exlegislador de Sociedad Patriótica Luis Almeida, quien dijo que uno de los testigos que durante el enjuiciamiento a Lara declaró en su contra le habría confesado que fue un montaje luego de un acuerdo con la Fiscalía. Además de esto, también presentó nuevas pruebas documentales.

Pese a esto, el Tribunal las valoró las pruebas y tras la deliberación decidió que no eran suficientes para decidir que Galo Lara es inocente, con lo que se ratificó la sentencia de 10 años de prisión en contra del exlegislador en calidad de cómplice del asesinato en 2011 de un niño de 4 años y de sus padres.

























Según la jueza del Tribunal Penal Magaly Soledispa, se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por el sentenciado Tito Hugo Lara Yépez.

El abogado de Lara, Juan Vizueta, dijo que el último recurso que tienen será acudir al indulto presidencial. “Consideramos que hay suficientes elementos para poder solicitar en algún momento el indulto correspondiente para que de una u otra manera podamos tener la posibilidad ya no de recurrir a una justicia que por innumerables ocasiones nos ha demostrado que no goza de independencia y en ese sentido consideramos que no nos tocará otra alternativa que acudir ante el Ejecutivo para poder presentar la solicitud respectiva del indulto”, explicó.

A criterio de Tania Vásquez, abogada de la familia de fallecidos, “hoy se ha hecho nuevamente justicia, no aceptaron el recurso de revisión. La parte recurrente no logró justificar la causal de revisión y por lo tanto el Tribunal lógicamente desechó el recurso y por lo tanto hay una sentencia en firme todavía en contra del condenado Galo Lara”.

Tras la decisión del Tribunal, Lara tendrá que seguir cumpliendo la sentencia de 10 años de prisión. Él está detenido desde noviembre de 2014.