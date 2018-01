Supercom reacciona ante posibilidad de juicio político contra Carlos Ochoa

La Superintendencia de Comunicación indicó el miércoles 24 de enero de 2018 que su titular

La Superintendencia de Comunicación indicó el miércoles 24 de enero de 2018 que su titular Carlos Ochoa acudirá a la Asamblea, en caso de ser llamado, a demostrar el cumplimiento de las normas. El pronunciamiento se da luego de que el bloque legislativo de CREO comenzó la recolección de firmas para plantear un juicio político contra el funcionario.

Desde la Superintendencia se informó que el funcionario "acudirá a la Asamblea Nacional, en caso de ser llamado, y a cualquier otra instancia que sea necesaria para demostrar documentadamente la observancia de las disposiciones constitucionales y legales en los procedimientos tramitados durante su gestión".

El bloque de CREO dice que el superintendente Carlos Ochoa ha incumplido sus funciones, por eso desde el miércoles 24 de enero inician el procedimiento para llegar a un juicio político en su contra.

“Es evidente que se hizo un uso discrecional de la ley, tan así que el 94% de los procesos presentados fueron en contra de medios privados y el 71% de los sancionados se los sancionó con la más alta multa que podía establecerse”, aseguró Fabricio Villamar, asambleísta de CREO.

Lourdes Cuesta, también de CREO, recordó que Carlos Ochoa, como superintendente, imprimió copias de la Ley de Comunicación con diferencias a lo aprobado por la Asamblea. “Abuso de bienes públicos, recuerden ustedes esos bonos que se hizo pagar, ese carro que se compró con dineros de un canal incautado”, expresó.

La recolección de firmas de respaldo empezó de inmediato. Cuesta fue por las curules recibiendo las rúbricas y confirmó el apoyo del Partido Social Cristiano, SUMA y hasta la Bancada de Integración Nacional (BIN). Más de las 35 necesarias para presentar el pedido al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

“Fue el representante más fiel del correísmo en contra de la libertad de expresión, en contra de los medios de comunicación”, manifestó Raúl Tello, del Bloque de Integración Nacional.

Quienes no saben si respaldar o no el juicio político son los oficialistas. Elizabeth Cabezas presentó en diciembre de 2017 un pedido para que Ochoa comparezca ante la Comisión de Fiscalización, pero aún no hay convocatoria de la presidenta de esa instancia legislativa. Por eso dicen que luego de la comparecencia tomarán una decisión.

“Considerábamos que era necesario escuchar los puntos de vista del licenciado Ochoa en el marco del respeto y la consideración”, mencionó Cabezas, de Alianza PAIS.

En el bloque correísta tampoco se arriesgan a decir sí o no al juicio político. “Pues si es que lo tratan acá ya tendremos nuestro propio posicionamiento como bancada de la Revolución Ciudadana”, dijo Carlos Viteri.

CREO presentaría su pedido de juicio en al menos dos semanas, pues quiere recibir denuncias de la ciudadanía sobre las acciones del superintendente Ochoa.