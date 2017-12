¿Qué pasó en 2017? Una selección de fotos de algunos de los hechos más impactantes del año

Terremotos, huracanes y atentados.

2017 fue un año que se hizo sentir en varios rincones del planeta. Pero también hubo celebraciones, hechos políticos históricos y algunas situaciones graciosas. Aquí te dejamos una selección de fotos de un puñado de momentos significativos del año.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEl 20 de enero, Donald J. Trump prestaba juramento para convertirse en el 45º presidente de Estados Unidos. En su discurso inaugural, juró luchar por los estadounidenses "olvidados" y que el país "prosperará nuevamente". Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionUn terremoto de magnitud 7,1 sacudió Ciudad de México en septiembre causando la muerte de centenares de personas. Los rescatistas alzan sus puños como una señal para pedir silencio y poder oír si hay algún sobreviviente atrapado entre los escombros. Derechos de autor de la imagenEPA Image captionEl 21 de agosto, más de siete millones de personas en EE.UU. fueron testigos de un eclipse solar total que cruzó el continente norteamericano de océano a océano. Un fenómeno natural que no sucedía desde 1918. Se realizaron numerosas advertencias sobre cómo podía afectar a los ojos y se recomendó a las personas que no debían mirar al Sol directamente sin protección. Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEn mayo, un atentado suicida en el estadio Manchester Arena durante el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande causó la muerte de 22 personas y un centenar de heridos. Se trató del ataque más mortífero en Reino Unido tras los atentados de 2005. Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionLa actriz estadounidense Rose McGowan levanta su puño tras ofrecer un discurso durante una Convención de Mujeres en Detroit, Michigan, su primera aparición pública desde que acusó al productor de Hollywood Harvey Weinstein de violación. McGowan es una de las muchas mujeres que dicen que fueron víctimas de abuso y acoso sexual por parte de Weinstein. El productor niega todas las acusaciones de sexo no consentido. Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionEl volcán Etna de Italia, el más alto y más activo de Europa, entró en erupción en febrero y arrojó lava en la isla de Sicilia. Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionFotógrafos ayudan a una mujer rohingya a salir del río Naf, mientras emprenden el difícil cruce desde Myanmar a Bangladesh. Los rohingya son una minoría musulmana que durante mucho tiempo fueron perseguidos. Más de 647.000 rohingyas huyeron a Bangladesh desde que estalló la violencia en agosto. Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionEn septiembre, el líder norcoreano Kim Jong-un observó el lanzamiento de un misil balístico Hwasong-12. El país realizó una serie de pruebas de misiles en medio de la creciente intranquilidad internacional por su presunto armamento nuclear. Derechos de autor de la imagenEPA Image captionUna polilla se posa en la nariz del tenista español Rafael Nadal durante un partido de cuartos de final en el abierto de Australia. El resurgimiento de Nadal (que terminó el año como número uno del mundo) y de Roger Federer, que terminó el número dos, fue una de las grandes noticias deportivas del año. Derechos de autor de la imagenAFP Image captionBomberos toman un descanso en la lucha contra un incendio forestal en Penela, en el centro de Portugal. Una ola de incendios forestales en las regiones del norte y centro del país causó la muerte de más de 30 personas y provocó heridas a muchas más después de un verano caluroso y seco en Europa. Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionEn Pekín, el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China determinó quién gobernará el país y cómo será su dirección para el próximo mandato. El presidente Xi Jinping, se mantuvo como jefe del partido y lo dirigirá por los próximos cinco años hasta el próximo congreso. Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionLa actualidad en España estuvo marcada por la crisis con el independentismo en Cataluña y la represión policial del referéndum del 2 de octubre, considerado ilegal por la justicia del país. El gobierno central intervino las instituciones autonómicas de Cataluña. En diciembre se celebraron elecciones y Ciudadanos, el partido constitucionalista liderado por Inés Arrimadas, se convirtió en la fuerza más votada de la región, aunque las fuerzas independentistas conservan la mayoría absoluta del Parlamento. Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionEn Zimbabue renunció el presidente Robert Mugabe, tras 37 años de gobierno. Emmerson Mnangagwa se convirtió en presidente después de una semana dramática en la que los militares tomaron el poder.

.