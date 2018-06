Alan Dzagoev se perdería el resto del Mundial por lesión

El volante ruso Alan Dzagoev salió lesionado, del estadio Luznikhi, a los 24 minutos del encuentro ante Arabia Saudita y se perdería el resto del Mundial Rusia 2018.

Dzagoev cayó sobre el terreno de juego tomándose la parte posterior del muslo izquierdo y tuvo que ser reemplazado por Denis Cheryshev. Esto sucedió cuando el elenco local ganaba 1-0.

Aún no se ha confirmado que tipo de lesión es, pero se especula sería un desgarro muscular. Habrá que esperar los estudios que le realicen al futbolista.

Mira los tweets de apoyo que ha recibido el jugador:

We hope it is not too serious, Alan Dzagoev#RUSKSA #WorldCup pic.twitter.com/BCPusUksbH

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 14 de junio de 2018