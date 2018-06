Irán es la primera selección en llegar a Rusia

Irán, que llegó este martes a Moscú, se convirtió en la primera selección en arribar a Rusia para jugar el Mundial 2018 de fútbol, que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio.

La selección persa, que disputa su quinto Mundial y ocupa el puesto 36 en el ránking de la FIFA, está encuadrada en el Grupo B junto a España, Portugal y Marruecos, debutando frente al equipo magrebí el 15 de junio en Nizhny Novgorod.

Irán jugará después el 20 de junio en Kazán contra España, antes terminar frente a Portugal el 25 de junio en Saransk.

Los tricampeones asiáticos sacaron su billete con facilidad para su segundo Mundial consecutivo, terminando invictos sus diez partidos en el grupo de clasificación.

Irán perdió por 2-1 contra Turquía en su último amistoso el 28 de mayo y le queda un último encuentro de preparación frente a Lituania el 8 de junio.

Dirigido por el técnico portugués Carlos Queiroz, que también ha sido seleccionador de su país, Irán busca por primera vez pasar la primera fase.

Las casas de apuestas europeas pagan 500 euros por cada uno jugado si Irán gana el Mundial. La selección asiática entrenará en el complejo deportivo del Lokomotiv de Moscú, en la periferia sudoeste de la capital.

Mira fotos de la llegada:

Welcome to Russia, IR Iran! @TeamMelliIran are the first team to arrive in the host country ahead of the #WorldCup



https://t.co/26lMrDht2i pic.twitter.com/7VpLEeJcRt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 5 de junio de 2018