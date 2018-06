Gary Lineker cambia su frase sobre Alemania tras eliminación

La leyenda del fútbol inglés Gary Lineker se vio obligado a modificar su famosa frase sobre los alemanes y el fútbol, por segunda vez en una semana, después de que el once de Joachim Löw quedara eliminado del Mundial-2018 con una humillante derrota por 2-0 ante Corea del Sur, este miércoles en Kazán.

El exdelantero de la selección de Inglaterra indicó una vez, para quedar en el recuerdo de los hinchas del planeta: "El fútbol es un juego simple: 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y, al final, los alemanes siempre ganan".

El sábado, Lineker envió una versión revisada luego del dramático gol tardío de Toni Kroos contra Suecia (victoria 2-1), que mantuvo vivas las esperanzas germanas en la Copa del Mundo.

"El fútbol es un juego simple, 22 hombres persiguen un balón durante 82 minutos, a los alemanes les expulsan un jugador para que 21 hombres persigan la pelota durante 13 minutos y al final los alemanes de alguna manera ganan".

Con nuevo ingenio, Lineker reescribió su célebre frase para darle actualidad después de la hecatombe de la Mannschaft en Rusia 2018.

"El fútbol es un juego simple. 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y, al final, los alemanes ya no ganan siempre. La versión anterior se limita a la historia", tuiteó.

Mira el tweet:

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 27 de junio de 2018