Mascherano pide unidad antes de partido histórico de Argentina

Javier Mascherano, centrocampista argentino ha pedido unidad en el equipo y en el país de cara al decisivo partido ante Nigeria este martes 26 de junio del 2018 en la tercera jornada del Grupo D de Rusia-2018.

"Cuando hablamos es para imponer (un criterio o una opinión personal) y si no lo hacemos es porque estamos peleados y no nos importa nada. Solamente me gustaría decir que cuando el objetivo y la camiseta que representamos es más grande que cualquier tipo de interpretación que se pueda hacer, vamos todos juntos unidos por ese fin", comentó Mascherano en su cuenta de instagram.

"Ojalá que no seamos sólo los 23 que estamos acá o los más de 90 personas que conforman la delegación. Ojalá seamos los 40 millones de argentinos pateando todos hacia el mismo arco. ¡Vamos, Argentina!", añadió.

La Albiceleste se juega su continuidad en el Mundial frente a Nigeria. Con un punto, por los tres de los africanos, a los sudamericanos solo les sirve una victoria para tener opciones.

A partir de ahí, un empate entre croatas e islandeses o una victoria croata los clasificaría automáticamente a octavos.

En caso de que Islandia ganara, se definiría por la diferencia de goles, que actualmente dominan los europeos (-2 por -3 de los argentinos).