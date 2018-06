Rusia 2018: Salah aguarda, Cavanni y Suárez a la cancha

Este viernes 15 de junio del 2018, segundo día del Mundial Rusia-2018, tres partidos serán disputados: Egipto vs. Uruguay, que se juega desde las 07:00; Marruecos vs. Irán, a las 10:00 y Portugal vs. España, a las 13:00.

-El debut de Suárez y la espera de Salah-

Pese a que el director técnico de Egipto, el argentino Héctor Cúper, había asegurado "casi al 100%" que Salah podría jugar en el debut de su selección, el estratega optó por dejar al volante del Liverpool, quien hoy cumple 26 años, en el banquillo y decidió reemplazarlo con Amr Warda.

Por otra parte, la dupla estelar de Uruguay formada por Luis Suárez y Edinson Cavani. Sin sorpresas y con todas sus figuras, el equipo de Oscar Tabárez saltó al campo del estadio de Ekaterimburgo en el segundo choque del Grupo A, que comenzó este jueves con la goleada de Rusia ante Arabia Saudí 5-0.

-Marruecos vs. Irán-

Aunque ninguna de las dos selecciones nunca ha ganado su primer partido en un Mundial, ambas desean dar la sorpresa (o el susto) a los portugueses o españoles. Este partido se llevará a cabo a las 10:00 en San Petersburgo.

-CR7 vs. Iniesta-

Los campeones de Sudáfrica 2010 debutan en Rusia-2018 contra el equipo de Cristiano Ronaldo. Aún sacudida por el caso de Julen Lopetegui. España espera sorprender a sus rivales en Sochi. Este será el primer partido del Grupo B.