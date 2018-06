Paolo Guerrero sí va al Mundial... ¡y los memes no demoraron!

La noticia de que Paolo Guerrero jugará el Mundial de Rusia 2018, luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidiera no objetar la decisión del Tribunal Federal Suizo, alegró a los peruanos, quienes participarán en la cita mundialista luego de 36 años.

Sin embargo, existen muchas personas de otros países quienes consideraron esta medida como injusta. Sea acertado o no, lo cierto es que Guerrero generó una ola de comentarios y por supuesto, contenido para memes.

A continuación una recopilación:

Paolo Guerrero juega el mundial, no juega el mundial, juega, no juega, juega, no juega, juega... pic.twitter.com/VgLoGYGfk2