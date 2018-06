Edwin Cardona envía mensaje tras ser excluido de Rusia 2018

El mediocampista Edwin Cardona se declaró el jueves infinitamente dolido por no ser incluido en el plantel de 23 futbolistas que armó el técnico José Pekerman para disputar la Copa del Mundo.

Cardona, del Boca Juniors de Argentina, figuró en la lista preliminar de 35 jugadores pero no en la definitiva de 23 anunciada el lunes. El futbolista de 25 años fue autor de tres goles que brindaron a Colombia nueve puntos claves para clasificar al Mundial.

"No les puedo mentir si les dijera (a sus compañeros) que no siento un dolor interminable por no ser parte de esos 23 representantes de mi país en la fiesta más bonita del fútbol, donde se busca la gloria por encima de cualquier otro objetivo", escribió en su cuenta de Instagram.

Antes del llegar al balompié argentino en 2017, Cardona se lució en el mexicano con el club Monterrey.

'Hoy no fue y una vez más me quedo sin un Mundial', en alusión a las situaciones que vivió en las antesalas del Mundial Sub-17 de 2009 por una lesión y el Mundial Sub-20 de 2011 por diferencias con el timonel Eduardo Lara.

Cardona, en un momento sólido candidato para integrar el combinado de Colombia, encaró diferentes problemas en la última época.

La FIFA los suspendió al considerar que supuestamente hizo un “gesto racista” al rasgarse los ojos durante el partido que Colombia perdió 2-1 ante Corea del Sur en noviembre. El castigo le impidió alinear en los juegos de fogueo contra Francia y Australia.

Luego del incidente en el encuentro, fue acusado de presuntamente haber golpeado a unas mujeres en una noche de diversión en una peluquería de Buenos Aires. Wilmar Barrios y Frank Fabra, también futbolistas de Boca Juniors y de la selección, lo acompañaban.

El rendimiento de Cardona desmejoró tras sus problemas. "A Ganar mi Colombia, a Ganar mis amigos por ustedes y por un país", concluyó.

Mira el mensaje completo: