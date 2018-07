Los más guapos del Mundial según la audiencia de BBC Mundo

Así como el refrán reza que para gustos colores, también hay quien dice que escuchar es de sabios. Por eso en BBC Mundo hemos decidido incluir "los otros guapos del Mundial": los que has elegido tú.

Los comentarios de nuestros lectores y lectoras en nuestras redes sociales nos hicieron ver que había muchos nombres que se habían quedado fuera de la nota inicial. No vamos a quitar ninguno de la lista anterior, pero sí hacer una nueva teniendo en cuenta tu opinión.

A pesar de lo que decían lectoras como Mirian Nishiki en Facebook: "Hay más guapos y no están en esa lista, más bien deberían de sacar de esa lista a varios. ¡Todos talentosos eso sí!"

Así que a pesar de que muchos ya no están en la competición, igualmente merecen un lugar.

No podemos ponerlos a todos, pero sí vamos a incluir a aquellos que se han llevado más menciones. ¡Muchos de ellos latinoamericanos!

Sin duda el más nombrado en nuestra página de Facebook y al que más parecen extrañar de nuestra lista anterior es a Cristiano Ronaldo.

Derechos de autor de la imagenAFP Image captionEl portugués Cristiano Ronaldo.

El capitán de la selección de Portugal y el delantero del Real Madrid no pudo llevar a su equipo a cuartos de final tras perder contra Uruguay el pasado sábado pero logró marcar 4 tantos durante su participación en el campeonato y muchos analistas coinciden en que estaba en una excelente forma física.

Edinson Cavani, delantero de Uruguay es también, a juzgar por los cometarios en redes, una ausencia imperdonable. Es uno de los más reclamados.

Sandra García Sánchez dijo en Facebook: "Cualquiera. Ufffff. No ponen a Cavani quiere decir que no investigaron nada" y a Denisse Paola tampoco le gustó que lo hubiésemos dejado fuera. "¿¿¿Y Cavanni???? ¡Qué falta de respeto no ponerlo en la lista!"

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEdinson Cavani es delantero de la selección de Uruguay.

El español Isco Alarcón, jugador del Real Madrid, fue uno de los jugadores más destacados de equipo de España durante el Mundial de Rusia.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionIsco Alarcón juega en el Real Madrid.

Pero pese a su buena actuación ante Rusia no logró que su equipo pasara a cuartos de final y España cayó contra el equipo anfitrión en la tanda de penales.

Otro al que parecen haber extrañado es al colombiano James Rodríguez, jugador del Bayern de Múnich.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionJames Rodríguez.

El 10 de la selección colombiana sufrió una lesión durante el encuentro contra Senegal que lo dejó un día fuera de los entrenamientos con el resto del equipo.

También entre los que nuestra audiencia eligió (y nosotros no mencionamos) también hay algunos jugadores de fuera de América Latina.

Monica Matta escribió: "¿¿¿Y Griezmann??? ¡Quien hizo la lista debe ver mas fútbol!"

Pero no solo ella, hubo muchos otros comentarios que pedían la inclusión del francés Antoine Griezmann, cuyo penal en el partido contra Argentina dejó a la Albiceleste fuera.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionAntoine Griezmann juega actualmente en el Atlético de Madrid.

Griezmann tiene un corazón casi uruguayo ya que el primer entrenador que le dio una oportunidad fue el técnico Martín Lasarte y siempre ha estado rodeado de jugadores del Uruguay. De ellos aprendió a tomar mate, algo que hace habitualmente según mostró en redes sociales.

Otro que no ha faltado entre los comentarios es el arquero de la selección alemana, Manuel Neuer, de 32 años.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionManuel Neuer, arquero de la selección alemana.

Algunas lectoras también nos pidieron que pusiéramos a toda la selección de Irán... pero hemos optado por escoger uno de los nombres más señalados del conjunto iraní, junto a su hermano gemelo, el de Milad Mohammadi.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionPara Milad Mohammadi este fue su primer Mundial.

Ambos tienen 24 años y es la primera vez que participan en un campeonato del mundo. También son bastante activos en Instagram.

Y si en nuestra nota anterior sobre los guapos del Mundial de Rusia hicimos un hueco para el entrenador de Marruecos, el exfutbolista Hervé Renard, hay quien también nos sugiere un lugar para los siempre controvertidos árbitros.

Catalina Arango Rueda señaló: "¿Y el árbitro mexicano César Ramos? ¡Debería estar en la lista!".

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEl árbitro mexicano César Ramos.

Ramos debutó como árbitro de primera división en 2011 y desde 2014 es árbitro internacional de la FIFA.