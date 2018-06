Hinchas colombianos provocan la polémica en Rusia

Rechazo en redes, despidos y hasta una condena diplomática. Aficionados colombianos están pagando caro los excesos en el Mundial en Rusia donde algunos se han grabado insultando a extranjeras o bebiendo alcohol camuflado en el estadio.

El escándalo comenzó con la difusión de dos videos en que hinchas alardean de comportamientos que desataron censura social y mediática.

En el primero, el colombiano Guillermo Morales, que porta una camiseta tricolor, se aprovecha de dos japonesas que no saben español. El hombre las aborda para felicitarlas por el triunfo nipón 2-1 el martes en Saransk, pero luego les dice que digan "yo soy perra (...) muy perra", lo que las japonesas repiten con ingenuidad.

Morales, que fue calificado de machista, se disculpó en varias entrevistas radiales y se justificó diciendo que salió "borracho del estadio".

En tanto, en un segundo video, fanáticos cafeteros celebran con alcohol dentro del estadio de Saransk.

Los tres aficionados camuflaron la bebida en unos falsos binoculares. Uno de ellos era trabajador de la aerolínea Avianca, que tras la controversia anunció la terminación de su contrato.

Ingresar alcohol en los escenarios deportivos está prohibido por las leyes rusas y tiene multas que rondan los 500 dólares. También está restringido por la FIFA.

La cancillería emitió un inusual llamado de atención. "Connacionales que se encuentran en el Mundial de Rusia deben respetar las normas del país que les abrió las puertas. Su obligación es acogerse a lo establecido por las autoridades locales y atenerse a las consecuencias tras infringir las normas", indicó en Twitter.

El mayor Alejandro Saavedra, representante de la Policía colombiana en el Mundial, aseguró que a estos hinchas se les cancelará la tarjeta de ingreso a los partidos y serían multados.

Más de 11.000 colombianos salieron del país a apoyar a la selección en la Copa del Mundo, según autoridades migratorias.

Mira los videos de los aficionados colombianos y la respuestas de entidades:

To all my friends in the world specially all japanese, this kind of people do not represent colombiana, we respect all cultures, please receive my apologies in the name of all my country people. Respect and love to all of you. pic.twitter.com/Wurt7ci3mY

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 19 de junio de 2018