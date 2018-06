Jonathan Estrada reúne al Combo Amarillo en "Te Paso Viendo"

¡HOY! Llega a la pantalla de Ecuavisa Digital el nuevo programa que se trata de una aventura sobre ruedas donde Jonathan Estrada pasará viendo a invitados estrellas que tendrán una entrevista con mucho movimiento. Juntos, harán un recorrido entretenido por todo Guayaquil.

Esta noche a las 19h00 podrás disfrutar de un viaje con Ricardo González, quién es un actor ecuatoriano de gran trayectoria que ha estado incluso en producciones de este canal, como el Combo Amarillo. El artista comenta que es común que lo reconozcan por sus personajes cuando anda en la calle. Ricardo encierra su participación en el programa cantando junto a Jonathan el clásico de la salsa "La Rebelión".

A medio camino, Jonathan hace un nuevo recorrido con nuevos invitados y hasta con nuevo look. De esta vez, el recorrido es con Don Day y Meche Pacheco. Los dos artistas confesaron mucho sobre los rumores que surgieron en su carrera, entre ellos el por qué terminó el Combo Amarillo y sobre de la pelea que los dos tuvieron. "La pelea con meche fue fuerte, con insultos y todo, porque se me carga". Por otro lado, ella comenta "no me afectó nada" en relación a lo sucedido entre ellos. Además ella agrega que, en su opinión, los desencuentros como estos son buenos porque "nos desintoxican", y que por suerte, ya no se han peleado hace mucho años.

Don Day dijo que una de las causas de que haya finalizado el programa fue por los atrasos e imputualidades de Meche, sin embargo, ella rebate la crítica diciendo solamente "El programa terminó porque nos tenían envidia y punto". Durante el programa ambos recuerdan la satisfacción que era grabar el Combo, "realmente lo disfratabamos, no sentía que estaba trabajando", comenta Meche.

¿QUIERES SABER MÁS? No te pierdas la entrevista completa hoy a las 19h00 aquí por TePasoViendo.ecuavisa.com