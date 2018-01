Familia recordará a "Sharon" con ceremonia íntima en el tercer aniversario de su muerte

Edith Rosario Bermeo Cisneros, o más conocida como Hoy, 04 de enero de 2018, se cumple el tercer aniversario de la muerte de, o más conocida como “Sharon La Hechicera” , cantante y actriz que a ritmo de su tecnocumbia se ganó el corazón de miles de ecuatorianos.

Su muerte quedó marcada en la música y televisión nacional, donde interpretó varios papeles que mostraron sus incontables habilidades, que luego se transformaron en muestras de afecto hacia una artista que dejó una huella imposible de borrar.

En esta fecha especial, su hija Samantha Grey, quién ahora es un personaje conocido en la pantalla chica, nos comenta como recordará a su madre: "Honestamente aún no tenemos decidido dónde se realizará la misa especial, pero me gustaría y estoy segura que será algo muy personal e íntimo, que lo recordaremos junto a mi familia. Hasta el momento, tenemos planeado ir a visitarla y cambiarle la lápida".

Samantha también comenta que sobrellevar la muerte de "Sharon" es una decisión que se toma con el pasar de los años: " Hay días buenos, hay días malos, es una situación con la que se aprende a vivir", dijo, "también el dolor pasa poco a poco gracias a la familia y amigos, los días tormentosos sirven para formarnos", agregó.

Ecuavisa a través de una producción contará la vida de “La Hechicera”, donde Samantha Grey interpretará a su madre en la docunovela. Ella comenta que el significado de poder personalizara es: "Totalmente inexplicable. Como profesional, me estoy preparando mucho en talleres de actuación y asisto a mis clases de canto. De forma afectiva, es algo maravilloso poder interpretar a la mujer que me dio la vida, que me enseñó los sueños y las cosas más importantes".

Después del proyecto de la docunovela, Samantha tiene previsto seguir perfeccionándose como actriz, pero no descarta incursionar en el mundo de la música: "Toda la vida me ha gustado cantar, si hay una oportunidad, lo haré. Sin embargo, por el momento la actuación es lo primero que está en mi lista".

También manifestó que si tiene la oportunidad de ser cantante, tendría un estilo muy diferente al de 'Sharon': " Siempre lo he dicho, si yo canto, será algo muy diferente a mi mamá. Yo tengo mi estilo y 'Sharon' tiene el suyo, no será el mismo nicho musical".

Sharon "La Hechicera", falleció la madrugada del domingo 04 de enero de 2015, en la comuna San Pablo del cantón Santa Elena, provincia del mismo nombre, en un confuso accidente de tránsito. Con carteles y aplausos, el pueblo ecuatoriano acudió a su sepelio para despedirla, muchos la recuerdan como la diva del Ecuador.