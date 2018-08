Estas son diez de las canciones que marcaron la carrera de Aretha Franklin, la reina del Soul fallecida este jueves en Detroit.

- 1967: "Respect"

- 1967: "I Never Loved a Man (The Way I Love you)"

- 1967: "Chain of fools"

- 1967: "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman"

- 1968: "Think"

- 1968: "(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone"

- 1968: "I Say a Little Prayer"

- 1970: "Don't Play That Song"

- 1971: "Spanish Harlem"

- 1971: "Bridge over Troubled Water" (reprise de Simon & Garfunkel)