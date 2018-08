Premios Oscar: la polémica por la nueva categoría que anunció la Academia

El anuncio fue hecho este miércoles y no tardó en desatar reacciones y cuestionamientos sobre los premios más importantes del cine de Hollywood.

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de EE.UU. informó este miércoles que añade una nueva categoría a los premios Oscar en la que premiará la "Mejor película popular".

En un mensaje a sus miembros, la Academia dijo que los requisitos de elegibilidad para la nueva categoría y otros detalles serían "anunciados próximamente".

Al hacer pública la noticia, la Academia no aclaró si la candidatura se abrirá a votación popular o si serán los miembros de la Academia los encargados de elegir al filme ganador.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:



- A new category is being designed around achievement in popular film.

- We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

- We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9

— The Academy (@TheAcademy) 8 de agosto de 2018