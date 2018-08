Matthew Perry fue operado de urgencia

Matthew Perry , el actor que interpretó a Chandler en 'Friends', tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital para ser operado, según ha comentado su propio representante a la revista People.

"Matthew Perry se ha sometido recientemente a una cirugía en Los Ángeles para reparar una perforación gastrointestinal", aseguró el representante, que agradece las muestras de cariño recibidas y pide por el respeto a la privacidad del actor.

Matthew, de 48 años, había aparecido recientemente en la miniserie 'The Kennedys After Camelot' y en la serie 'The Good Fight'. Anteriormente, el actor no ha tenido problemas en hablar sobre sus problemas con las drogas y el alcohol.