El pasado oscuro de la novia de Maluma

La belleza de Natalia Barulich sorprendió a la audiencia cuando participó en el videoclip de su novio, ‘Felices los 4’. Ahora, que es la novia oficial de Maluma, algunos medios se encargaron de dar a conocer el insólito pasado de la sensual mujer.

Natalia Barulich, de 25 años de edad, nació en California, Estados Unidos, pero tiene ascendencia cubano-croata y ha sido rostro de marcas como Guess, Gucci y ha trabajado en anuncios de Fiat y Samsung, además de protagonizar portadas de prestigiosas revistas como Maxim y Esquirre.

La joven comparte gusto con Maluma por la música, ya que también incursiona como DJ con el set ATMSPHRE, junto a su amiga Esther Anaya y apareció en el tema ‘Baby It’s Cold Outside’ del cantante Taio Cruz.

La sensual mujer cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, en donde comparte sensuales fotografías de su anatomía. Pero no siempre fue así, gracias a unas fotos que se revelaron del pasado de la modelo, podemos presumir que ha pasado por el bisturí más de una vez: