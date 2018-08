Guardianes de la Galaxia piden a Disney el regreso de James Gunn

El Universo Cinematográfico de Marvel se ha visto afectado por la polémica tras los polémicos tuits de James Gunn, director y guionista de Guardianes de la Galaxia Vol 1 y Vol 2. Walt Disney Studios tomó la decisión de despedirlo por lo que muchos fanáticos y miembros del elenco de Guardianes reaccionaron.

Ante estos acontecimientos, todo el elenco principal de los Guardianes compuesto por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Karen Gillan, Sean Gunn, Pom Klementieff y Michael Rooker han escrito una carta abierta en la que muestran su apoyo incondicional a James Gunn y piden que sea reincorporado como director de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’. Así dice el primer párrafo del texto:

“Apoyamos completamente a James Gunn. Todos estábamos conmocionados por su repentino despido la semana pasada y hemos esperado estos diez días para responder después de pensar, orar, escuchar y discutir. En ese momento, nos sentimos alentados por el apoyo de fans y miembros de los medios que desean ver a James reincorporarse como director del Volumen 3, así como desalentados por aquellos a los que tan fácilmente engañaron para hacerles creer en las extrañas teorías de conspiración que existen sobre él.”

If you please, read the statement written and signed by The Guardians of the Galaxy cast in support of James Gunn’s reinstatement as director of GOTG Volume 3. pic.twitter.com/TjNA9RF6M8

— Zoe Saldana (@zoesaldana) 30 de julio de 2018