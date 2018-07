Ariana Grande desaparece de las redes sociales

La famosa cantante y actriz, Adriana Grande se dio un tiempo de las redes sociales, ya que se cansó de los comentarios negativos. La interprete de “No tears left to cry ” ha decidido evitar las redes sociales por un tiempo y cerró sus cuentas de Twitter e Instagram.

La cantante confirmó la noticia en respuesta a uno de sus seguidores de Twitter que compartió una foto que la famosa había publicado en su cuenta de Snapchat.

yeh ! i’m prolly gonna post on der for a little while & take a breather from twitter & ig for a little. just sometimes can’t help but bump into some negative shit that really can bum u out and it’s not worth it honestly. promised i’d always tell you. i love u sm ! be well & happy

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de julio de 2018