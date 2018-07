Maestro envía emotiva carta a Nicky Jam tras verlo cantar en la final del Mundial

Después de la exitosa presentación de Nicky Jam en el evento de cierre del Mundial, Ramon Cotto, profesor de español del artista en su niñez, recordó a través de su cuenta de Facebook una emotiva historia de la niñez del famoso cantante puertorriqueño.

Como estudiante, el reguetonero aseguró a su maestro que iba a poder vivir de sus canciones, e incluso en el pizarrón pudo revelar el nombre por el que es conocido en todo el planeta: Nicky JAm

“Cotto, una maestra me dijo que si yo me creía que de cantar voy a vivir”. Mirándolo le dije: “Claro que podrás hacerlo. ¿Ya tienes un nombre artístico? ” Y me dijo: “Estoy pensando en eso”. A los pocos días, nuevamente entra a mi salón tras sonar el timbre y me dice: “Cotto, ya pensé en el nombre”. Y tomando la tiza fue a la pizarra y escribió: “Nicky Jam”.

Maestros, nunca tomen en poco los sueños e ilusiones de sus estudiantes. Porque muchos de sus corazones están templados en la lucha, el sacrificio y la perseverancia”, reza la publicación que a la fecha tiene más de 13 mil likes y cerca de ocho mil compartidos.