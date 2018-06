HOLLYWOOD: Latinos son invitados a ser parte de los Oscars

Varios artistas latinos han venido trabajando duro para dejar una huella en la meca del cine. Hoy, un grupo de actores de renombre pasan a formar parte de la academia.

La academia de Hollywood, encargada de entregar los premios Oscar cada año, invitó a varios latinos para que se integren a sus filas

La chilena Daniela Vega, el argentino Ricardo Darín y el mexicano Eugenio Derbez están entre los invitados a formar parte de la academia.

Eugenio Derbez, quien ha estado trabajando los últimos años arduamente por la comunidad latina en el séptimo arte en Estados Unidos, expresó su felicidad en redes sociales.

"Siempre he sido un apasionado de la industria cinematográfica. He visto la entrega de el Oscar desde que era niño deseando algún día ser parte de esa comunidad. Hoy recibí la invitación para ser miembro de la academia... me llena de orgullo y gratitud como mexicano representar a la comunidad latina”.

La lista la integran artistas y cineastas. En total, una cifra récord de 929 personas, originarias de 59 países, así lo informó la organización en un comunicado.