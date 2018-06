Rapero de EE.UU. "XXXtentación" muere baleado

El rapero estadounidense Jahseh Dwayne Onfro, más conocido como XXXTentacion, de 20 años, murió el día de hoy 18 de junio, luego de ser asesinado a tiros en Miami, Florida.

"El artista fue atacado a la salida de una tienda de motocicletas. El rapero salía en su automóvil cuando dos hombres, que usaban polerones con capucha, lo interceptaron y uno de ellos, que usaba una máscara roja, lo baleó", informó un medio norteamericano de entretenimiento.

Este artista, que se encontraba bajo arresto domiciliario, también era conocido por su inestable vida personal y sus problemas con la ley, debido a una decena de cargos por delitos graves y manipulación de testigos. Incluso, tiene un juicio por golpear a su novia embarazada.

Además, a esto se suma la gran polémica vinculada con Spotify, ya que la plataformalo tomó como ejemplo de su política "anti-odio" por las letras de sus canciones, censurando sus producciones.

El acontecimiento desató varias reacciones de otros artistas destacados como Kanye y Diplo:

rest in peace. I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw

— KANYE WEST (@kanyewest) 18 de junio de 2018