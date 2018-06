¡Shakira da inicio a El Dorado World Tour!

Después de posponer las fechas de su gira de El Dorado debido a problemas vocales, Shakira finalmente comenzó la carrera el domingo (3 de junio) en Hamburgo, Alemania. La noche estuvo llena de emoción y toneladas de fanáticos llevaron a las redes sociales para compartir el evento especial con el resto del mundo.

Ahora, Billboard ha reunido los mejores momentos de la noche inaugural de la gira de la cantante colombiana, según la captura de sus fanáticos. Desde cantar "El Perdón" de Nicky Jam hasta sus legendarios movimientos del vientre.

A post shared by Jorge Armando (@jorgemm111) on Jun 3, 2018 at 4:27pm PDT

MENSAJE A SUS FANS

"A mis queridos fanáticos y amigos, quería escribir una carta más para expresarles mi gratitud a todos ustedes por el amor inconmensurable y el apoyo que me han enviado estas últimas semanas. Me han hecho sentir que mi voz no es solo la mía pero también la tuya, y que tiene un propósito. Hubo momentos en que tus oraciones y mensajes de afecto y aliento junto con los de mi familia fueron lo único que animó mi espíritu ", escribió Shakira en un comunicado publicado en su sitio web el año pasado.

PRIMERA VEZ VIAJANDO CON SUS HIJOS

"Este es otro desafío real que tengo por delante porque es la primera vez que voy a estar de gira con dos niños", dijo Shakira a E! Noticias. "Voy a llevarlos durante la mayor parte de la gira, voy a dar un paso a la vez e intentaré resolverlo a medida que avance".