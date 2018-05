HOLLYWOOD: Anne Hathaway revela haber sido víctima de abuso

Anne Hathaway se está abriendo sobre algunos momentos "inaceptables" que ha soportado a lo largo de su larga carrera en Hollywood. La actriz de Ocean's 8 de 35 años discutió sus momentos más difíciles en el negocio en la revista Glamour.

"He tenido una carrera de 20 años y he tenido algunas experiencias realmente malas", explicó Hathaway, "pero también he tenido muchas buenas con miembros de ambos sexos". Si bien no comienzan a acercarse a las historias atroces y mortíferas que otros han compartido en los últimos meses, he tenido experiencias negativas en el escenario, algunas de naturaleza sexual. Algunos son desde el comienzo de mi carrera, algunos son más recientes, todos son inaceptables ".

Hathaway dijo que está tratando de utilizar esas experiencias positivas para informar su trabajo con el movimiento Time's Up, que se lanzó en octubre después de que una oleada de acusaciones se vio impulsada por una serie de historias que alegaban la mala conducta sexual de Harvey Weinstein.

La misión de la organización es ayudar a combatir el acoso sexual sistémico en Hollywood y más allá.

"No es solo ser una actriz", dijo Hathaway acerca de por qué quería involucrarse. "Ser una mujer cisnegada de 35 años que ha experimentado el desequilibrio cotidiano y abusivo del mundo también me hizo querer ser parte de un movimiento para el cambio ...".

"Sé que el mundo puede ser mucho peor para otros de lo que ha sido para mí, pero supongo que, como la mayoría de las personas heridas, quiero proteger a los demás para que no pasen por lo peor que experimenté", agregó Hathaway. "Quiero ayudar a hacer lo que considero que la mejor de mis experiencias es la norma, como siempre debería haber sido".

En cuanto a por qué el abuso podría tener raíces tan profundas en la industria, Hathaway dijo: "Creo que tiene que haber algunos tipos que se desquiten del poder. Pero en muchos casos, es una cámara de eco. La mayoría de los chicos nunca han visto nada diferente ".

"Si el cambio va a suceder, tenemos que ponernos incómodos", dijo. "Alguien realmente brillante una vez me dijo que la profecía no es transmitida por el ADN. Aprendemos contándonos historias ".