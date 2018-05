La estrella de Harry Porter, Matthew Lewis, se casa de sorpresa

Han pasado 17 años desde que se estrenó la primera película de Harry Potter, en donde conocimos a los jóvenes actores que contarían la historia que J.K Rowling había ideado. Entre ellos estaba Matthew Lewis, un chico de 12 años que interpretaba a Neville Longbottom, el miedoso e inadaptado de la casa de Gryffindor, en Hogwarts, el famoso colegio de magia y hechicería del mundo fantástico que la escritora británica creó. Ahora, ese niño es todo un adulto que ha pasado por el altar con el amor de su vida, Angela Jones, una bloguera y organizadora de eventos estadounidense con la que sale desde 2016. Él mismo lo ha anunciado a través de las redes sociales, bromeando con que no solo se perdió el concierto del grupo británico Arctic Monkeys en Los Ángeles (el pasado 5 de mayo) sino que su novia no le dejó acudir al que tenía lugar el día de su boda en Italia.

La pareja ha contraído matrimonio este fin de semana en Portofino, una preciosa ciudad costera cerca de Génova. La preciosa imagen con la que han anunciado su boda fue tomada por el dúo de fotógrafos Nancy y Piermarco de Bottega 53, y muestra a la pareja caminando, agarrados del brazo, en un exuberante jardín. La novia lució un vestido con el cuerpo de encaje en manga larga y una larga cola.

Además de los millones de seguidores del actor en Twitter e Instagram que han aprovechado para felicitarle por la buena noticia, algunos de sus compañeros de la famosa saga le han mandado mensajes llenos de cariño. Tom Felton, conocido por su papel de Draco Malfoy y Katie Leung, que interpretaba a Cho Chang, están entre los rostros conocidos que han dejado un comentario en su publicación en Instagram.

Según publica E! News, la pareja se conoció en junio de 2016 en el Parque de Harry Potter de Orlando, donde Angela trabajaba como organizadora de eventos. Su romance se consolidó rápidamente y un representante del actor y su chica confirmó que estaban muy contentos y que habían conectado enseguida. Actualmente viven en Londres, pero de manera temporal debido a los compromisos profesionales de Matthew. Según el blog de Angela, cuya última publicación es de marzo, están establecidos en Los Ángeles.

Fue la autora de los libros quien confirmó que el personaje de Matthew, Neville Longbottom formaba parte del Big Seven, el grupo de siete personajes principales que tiene más peso en la historia que se desarrolla en 7 libros y 8 películas. Junto a él, el propio Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, Ron Weasley (Rupert Grint), Hermione Granger (Emma Watson), Draco (Tom Felton), Ginny Weasley (Bonnie Wright) y Luna Lovegood (Evanna Lynch). Desde que se estrenara la última película y se pusiera por tanto fin a la famosa saga, Matthew Lewis ha mantenido una buena relación con la mayoría de sus compañeros de reparto y también ha continuado su carrera cinematográfica. Recientemente ha participado en series como la británica Happy Valley o en el cine con títulos como Me Before You.