BTS rompe récords con su nuevo álbum y son tendencia en redes

El grupo K-pop masivamente exitoso BTS lanzó "Love Yourself: Tear" hoy, su tercer álbum de estudio en idioma coreano (y el sexto general). Teniendo como referencia las estadísticas de los álbumes anteriores, BTS tendrá un gran éxito global en sus manos, uno que impulse su búsqueda de la dominación mundial. No hay duda de cómo le va a ir en su país de origen, Corea del Sur, donde Love Yourself: Tear se convirtió en un éxito inequívoco y rompió un récord importante semanas antes de que saliera.

BTS anunció por primera vez Love Yourself: Tear el 14 de abril a la emoción febril. Los pedidos anticipados estuvieron disponibles el 18 de abril, y en los primeros seis días del período de pre-pedido, Love Yourself: Tear vendió un récord de 1,44 millones de copias en Corea del Sur. No solo Love Yourself: Tear se convirtió en el álbum más preordenado de todos los tiempos en Corea del Sur (superando a su predecesor, Love Yourself: Her), sino que también convirtió a BTS en el primer grupo de K-pop en superar el millón de pre -ordenes con múltiples álbumes.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, el perfil de BTS ha crecido con cada lanzamiento sucesivo. El primero de siete piezas encabezó la lista de Billboard World Albums con su EP 2015, The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2. (También se convirtió en su primera participación en el Billboard 200, debutando en el número 171.) Al año siguiente, su segundo álbum en coreano, Wings, debutó en el número 26 en el Billboard 200 con 16,000 copias, el mejor en Estados Unidos la posición del gráfico y la cifra de ventas para un grupo K-pop en ese momento.

Wings destacó aún más el atractivo masivo mundial de BTS, demostrando que tenían el potencial de convertirse no solo en uno de los mayores grupos de K-pop en Estados Unidos, sino también en uno de los mayores grupos de pop en general. Sus fans en Estados Unidos tampoco se limitaron a comprar álbumes: el tramo estadounidense de su BTS Live Trilogy Episodio III: The Wings Tour de 2017 se vendió en minutos, atrayendo a más de 60,000 fanáticos en cinco shows.

Sin embargo, incluso el éxito de Wings empalideció en comparación con el EP de seguimiento de BTS, Love Yourself: Her. De 2017. Impulsado por el single lead "DNA", su primera canción en debutar en el Billboard Hot 100 en el n. ° 85 (y finalmente con el n. ° 67), Love Yourself: Her abrió en el n. ° 7 con 31,000 unidades de álbum equivalente. Una vez más, BTS se superó al lograr la mejor posición en los charts y la semana de ventas para un grupo de K-pop en los Estados Unidos. Ámate a ti mismo: Ella fue un éxito sin precedentes, y demostró que el ascenso de BTS al estrellato mundial no muestra signos de desaceleración.

Con todo su impulso ascendente, es difícil predecir cuán bien funcionará comercialmente el programa Love Yourself: Tear de BTS, pero los primeros indicios apuntan a que es su mayor éxito mundial hasta el momento. Las ventas previas coreanas del álbum excedieron a su mejor anterior, Love Yourself: Her, en casi 400,000 copias. El álbum también alcanzó el número 1 en la lista de álbumes de iTunes de Estados Unidos esta mañana. Tear también tiene una ligera ventaja de transmisión con respecto a su predecesora, con 11 canciones frente a las nueve de Her - no es una gran diferencia, pero esas dos canciones adicionales pueden dar cuenta de decenas de millones de reproducciones a largo plazo.

BTS comenzará su gran campaña publicitaria en Estados Unidos este fin de semana, actuando en los Billboard Music Awards el domingo 20 de mayo y visitando The Ellen DeGeneres Show por segunda vez el próximo viernes 25 de mayo. Reveló su video para Love Yourself: el sencillo de Tear "Fake Love" esta mañana, y ya ha acumulado casi 13 millones de visitas. En agosto, BTS se embarcará en la gran gira mundial de Love Yourself, que incluye 14 fechas en América del Norte, que se agotaron en segundos.

En otras palabras: BTS está en la cima del mundo en este momento, y eso no parece que vaya a cambiar pronto. Qué tan alto vuelan con Love Yourself: Tear aún está por verse, pero ya batió récords antes de llegar a estar disponible para el público.