¡Demi Lovato se presentará este 28 de abril en Quito!

A través de sus redes sociales, la cantante norteamericana Demi Lovato confirmó su gira de conciertos por varios países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador.

I know you guys didn't think I forgot about South America... See you soon #TellMeYouLoveMeTour https://t.co/P1NG2YCdZa pic.twitter.com/hYKQoLqxis

— Demi Lovato (@ddlovato) 15 de febrero de 2018