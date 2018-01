Muere en EEUU la heroína de un icónico póster feminista

La estadounidense Naomi Parker Fraley, que inspiró el icónico póster de la época de la Segunda Guerra Mundial "Rosie the Riveter" (Rosie, la remachadora), más tarde convertido en un símbolo feminista, murió a los 96 años.

"¡Podemos hacerlo!", reza el cartel de propaganda de la guerra, que en llamativos colores primarios presenta a una joven que muestra sus bíceps con un mono azul de obrera y un distintivo pañuelo de lunares rojo y blanco.

La imagen, que busca promover el trabajo de las mujeres, se publicó en fábricas estadounidenses en 1943 para combatir el ausentismo y desalentar los llamados a huelgas.

A principios de los años 1980 reapareció y pronto se convirtió en un icono del trabajo femenino. Desde entonces ha sido copiado, imitado y parodiado innumerables veces, y regularmente aparece en manifestaciones feministas.

El año pasado, la revista The New Yorker publicó una versión del famoso póster con una mujer negra en la misma pose que la del original, pero con el pañuelo reemplazado por un "pussy hat", el sombrero rosado de dos puntas usado durante las marchas masivas de mujeres en protesta por la llegada al poder del presidente Donald Trump.

Fraley, cuya nuera Marnie Blankenship confirmó el lunes su muerte el 20 de enero en el dario The New York Times, no fue reconocida por décadas como la modelo del póster. Durante muchos años, otra obrera, Geraldine Hoff Doyle, fue identificada erróneamente como la mujer representada en el cartel.

El investigador James Kimble, de la Universidad Seton Hall de Nueva Jersey, publicó en 2016 un informe respaldando la reivindicación de Fraley de haber sido la verdadera inspiración de la imagen.

El académico descubrió una fotografía en blanco y negro de 1942 que mostraba a Fraley, de 20 años, luciendo el mismo pañuelo de lunares del póster, que le retenía el cabello mientras operaba una máquina en la fábrica de equipos militares de Alameda, California, donde trabajaba.

"Las mujeres de este país en estos días necesitan algunos íconos", dijo Fraley a la revista People en 2016. "Si creen que soy uno, estoy feliz".