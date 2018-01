Premios SAG: estos son los ganadores de una gala que mostró que Hollywood sigue analizándose tras la oleada de acusaciones de abuso sexual

Gary Oldman repitió el éxito de los Globos de Oro y se fue a casa con una estatuilla por su papel en "Darkest Hour", película en la que "se convierte" en Winston Churchill.

Mejor actuación de elenco en una película: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ("Tres anuncios por un crimen" o "Tres anuncios en las afueras")

Mejor interpretación masculina: Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor interpretación femenina: Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ("Tres anuncios por un crimen" o "Tres anuncios en las afueras")

Mejor interpretación masculina de reparto: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ("Tres anuncios por un crimen" o "Tres anuncios en las afueras")

Mejor interpretación femenina de reparto: Allison Janney, I, Tonya ("Yo, Tonya")

Mejor elenco de dobles de riesgo: Wonder Woman

Premio honorífico a una trayectoria artística: Morgan Freeman

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Nicole Kidman volvió a triunfar por su papel de Celeste en "Big Little Lies", con el que consiguió el Emmy y el Globo de Oro.

Mejor actuación de elenco en una serie dramática : This is Us

Mejor actuación de elenco en una serie de comedia: Veep

Mejor interpretación masculina en drama: Sterling K. Brown, This is Us

Mejor interpretación femenina en drama: Claire Foy, The Crown

Mejor interpretación masculina en comedia: William H. Macy, Shameless

Mejor interpretación femenina en comedia: Julia Lous-Dreyfus, Veep

Mejor interpretación masculina en miniserie o filme para TV: Alexander Skarsgård, Big Little Lies

Mejor interpretación femenina en miniserie o filme para TV: Nicole Kidman, Big Little Lies

Mejor elenco de dobles de riesgo: Game of Thrones ("Juego de Tronos")

Reivindicación de las mujeres

Desde el estallido del escándalo por las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein el pasado octubre, Hollywood está inmerso en un proceso de autoanálisis que no cesa.

Rosanna Arquette citó a varias de las artistas que denunciaron públicamente a Weinstein.

Si bien este domingo no hubo un color que unificara y simbolizara la solidaridad con las víctimas, el mensaje estuvo muy presente, especialmente en la voz de la actriz Rosanna Arquette, quien citó por su nombre a varias de las artistas que denunciaron públicamente a Weinstein.

Al recoger el premio por su interpretación en Big Little Lies, la australiana Nicole Kidman subrayó el buen momento que viven las actrices mayores de 40 años que no son relegadas al olvido como, según ella, ocurría hace 20 años.

Por otra parte, también fueron múltiples los mensajes de apoyo a los actores y actrices que están empezando y que intentan abrirse paso en el competido mundo de Hollywood.

Camino a los Oscar

Los premios SAG que entregan los actores a sus colegas suelen ser el indicativo más fiable de lo que puede suceder en las categorías interpretativas de los premios Oscar de la Academia de Cine de Hollywood.

Gary Oldman, Frances McDormand, Allison Janney y Sam Rockwell se perfilan como favoritos en las distintas categorías de interpretación, si bien todavía no se conocen ni siquiera las nominaciones.

La estatuilla que representa los SAG se llama TheActor.

No se pierdan este martes en BBC Mundo la lista de nominados a los Oscar que se entregan en Los Ángeles el 4 de marzo.