La trágica historia de "Zombie", el tema de The Cranberries

La muerte de la cantante Dolores O'Riordan, líder a de la banda de rock irlandesa The Cranberries, deja un vacío para una generación de roqueros de la década de los 90 que crecieron con su música.

O'Riordan, de 46 años, murió este lunes en Londres, donde participaba en una grabación musical, según informó su publicista a través de un comunicado.

Hasta el momento, las causas de su muerte son desconocidas.

The Cranberries debutó en 1993 con el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, pero su fama mundial llegó un año después con su álbum No need to argue, que incluía la canción Zombie, quizá la canción más conocida de la banda.

Inspirada en el dolor

Zombie tienen todos los elementos de un himno grunge. Guitarras rasgadas y un ritmo denso, acompañadas del sello vocal de O'Riordan, quien adaptó el estilo de canto tradicional irlandés de alternar graves y agudos a la onda desgarradora del rock de los 90.