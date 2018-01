Muere la cantante de The Cranberries, Dolores O'Riordan, a los 46 años.

La cantante y líder de The Cranberries ha muerto este lunes en Londres a los 46 años, según informa el diario irlandés Independent. Todavía no se han dado más detalles de su muerte, según informa el portal The Independent.ie

En un corto comunicado, la familia de la cantante afirma estar "devastada" al escuchar esta noticia y ha pedido privacidad en estos difíciles momentos. Dolores Mary Eileen O'Riordan Burton (Limerick, Irlanda, 1971) entró a la banda The Cranberries en 1989 y consiguieron el éxito mundial en los años 90 gracias a discos como No Need to Argue.

En 2004, el grupo decidió separarse y O'Riordan comenzó una meteórica carrera en solitario en 2007. 2009 fue el año de la primera reunión de la banda y el pasado mes de mayo habían cancelado la gira de su último álbum, Something Else, debido al estado de salud de la cantante por razones médicas.

"Estamos trabajando para reprogramar todos los conciertos en futuras fechas e informaremos de las novedades tan pronto como nos sea posible. Las entradas que ya hayan sido adquiridas, serán válidas para las nuevas fechas. No obstante, si alguien desea retornarlas, lo puede solicitar a partir del viernes 26 de mayo en el mismo punto de venta donde fueron adquiridas. Sentimos los inconvenientes que podamos causar, pero la salud de Dolores es una prioridad para todos".