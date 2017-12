"Ahora me levanto más tarde" declaró Barack Obama en una entrevista realizada por el príncipe Harry, la primera desde que dejó la presidencia de Estados Unidos

Y, según Obama, ambos salieron de la Casa Blanca sintiéndose "intactos": "Hicimos el trabajo de una forma que preservó nuestra integridad y nos dejó completos, no cambiamos fundamentalmente, y eso generó una sensación satisfactoria".

"Ahora, todo eso se mezclaba con el trabajo que quedó sin hacer, con preocupaciones acerca del rumbo del país. Pero en general había un sentimiento de serenidad, más que lo que me esperaba".

4. "Nuestra suerte fue que no nos volvimos famosos hasta los 40"

Obama explicó esta serenidad en parte por el hecho de que la pareja empezó a verse expuesta a la luz de los reflectores relativamente tarde.

"Siempre le dije a Michelle, y creo que ella estaba de acuerdo, que nuestra suerte fue que no nos volvimos famosos hasta que ya habíamos cumplido 40 (años)".

"Cuando fui electo al Senado y me convertí en una figura nacional ya era un adulto, estaba establecido, era un padre, había cambiado pañales. Así que aunque el proceso fue algo surrealista, porque pasó muy rápido, ya sabíamos quiénes éramos, en que creíamos y qué era importante".

"Cuando me bajé de la rueda no se sentía como si mi identidad dependía del cargo: mi relación con mi familia, mis amigos, los valores que me importaban, se sentían bastante consistentes, así que no se sintió como una ruptura abrupta".

5. "Ahora se siente como si me moviera en cámara lenta"

"Una de las cosas de dejar la presidencia fue que me di cuenta que mi vida estaba muy acelerada. De pronto todo se sentía, y todavía se siente, como si se moviera en cámara lenta".

Y, como ejemplo, contó que su abogado le había insistido una vez en la necesidad de reunirse con alguien "inmediatamente", pero se sorprendió cuando él le dijo "Ok, mañana".

"Él me dijo: ¡No, se necesitan al menos dos semanas!' y yo le tuve que explicar que de donde yo venía 'inmediatamente' significaba que si no se hacía algo en media hora alguien podía morir".