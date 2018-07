Paul McCartney sorprende con concierto secreto en Liverpool

El músico Paul McCartney sorprendió a sus fans al ofrecer un concierto gratuito en "The Cavern", el mítico club de Liverpool (Inglaterra) que vio nacer el fenómeno de los Beatles.

Paul returns to the @cavernliverpool . Thursday 26th July #EgyptStation pic.twitter.com/fHbXfqPXqm

El beatle compartió en la red social Twitter a las 09:00 hora local (08:00 GMT) que daría un concierto en la sala de su ciudad natal a las 14:00 horas (13:00 GMT) y que las entradas se podrían recoger de forma gratuita, por riguroso orden de llegada, en otro punto de la localidad a partir de las 10:00 (09:00 GMT).

El secretismo y la falta de antelación no impidieron que las 200 entradas disponibles se agotaran en cuestión de minutos y que la expectación creciera a medida que avanzó la mañana.

"Liverpool. Cavern", dijo McCartney al empezar su espectáculo. "Esas son palabras que van bien juntas".

McCartney tocó la guitarra y el teclado a lo largo de casi dos horas. Interpretó clásicos de los Beatles como "Love Me Do", ''I Saw Her Standing There" y "Get Back".