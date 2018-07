Las uñas de Bad Bunny crean controversia entre sus fans

Luego de que Bad Bunny apareciera en imágenes que circulan en las redes sociales con las uñas pintadas de morado, muchos de sus fanáticos han cuestionaron su decisión.

El artista que interpreta “I Like it” junto a Cardi B y J Balvin, aparece en varias fotos en su Instagram con las uñas coloradas, una tendencia que han usado muchos artistas antes que él, incluyendo los rockeros en los años 80.

“¿Por qué te pinta las uñas?”, preguntó un fan, mientras que otros no estuvieron de acuerdo y expresaron su descontento. “Que asco con las uñas pintandas, la verdad me parece asqueroso…”, dijo un seguidor.

Hubo quien cuestionó su identidad sexual. “¿Eres homosexual?”, preguntó uno. No obstante, una fan opinó que eso no tenía nada que ver con pintarse uñas. “Que más da que tenga las uñas pintadas o no. Él es precioso tal y como es, y eso no define su orientación sexual. Es su estilo y hay que respetarlo”, aseguró.

Por su parte, otra de las personas que lo sigue agregó en los comentarios: “Nadie puede juzgarle por como vaya vestido ni por lo que haga. Ahora si, cada uno tiene sus gustos. Por ejemplo, a mí me gustaba más con el pelo rapado, pero eso no quita que siga siendo mi artista favorito. Porque sea como sea, me sigue gustando su música…”.