Mark Hamill de Star Wars presentará en los Óscar

Mark Hamill -Luke Skywalker en la mítica saga "Guerra de las Galaxias"- será uno de los presentadores de los premios Óscar del 4 de marzo, y cuatro días después recibirá una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

La Academia de cine de Estados Unidos presentó el nombre de Hamill junto a otras nueve celebridades que anunciarán igualmente ganadores en los cotizados premios, entre los que se incluyen el guatemalteco Oscar Isaac -también de "Star Wars"-, y los descendientes de puertorriqueños Gina Rodríguez y Lin-Manuel Miranda.

El actor de 66 años bromeó poco después en Twitter: "Nota mental: 1) Hablar lo suficientemente rápido para que la orquesta no me mande a callar. 2) No hacer bromas con 'R2-Me Too'. 3) Luego de abrir el sobre no decir 'La La Land'".

El segundo punto es un juego de palabras con el droide R2-D2 y el movimiento #MeToo contra el abuso sexual y la inequidad de género en Hollywood y en otros ámbitos. El tercero se refiere al caos en el anuncio del premio a mejor película el año pasado, que, por una confusión en los sobres, se anunció equivocadamente para "La La Land" en vez de a "Moonlight".

Presentarán también Gal Gadot, Armie Hammer, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran y Zendaya.

El Óscar se celebra en el teatro Dolby, ubicado en Hollywood, justo al frente de donde estará ubicada la estrella que cuatro días después se entregará a Hamill.

"Los fanáticos de 'Star Wars' del mundo y de una galaxia muy, muy lejana... estarán encantados de escuchar que el legendario actor Mark Hamill será honrado con una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood", dijo Ana Martínez, productora de las ceremonias en un comunicado.

"Estamos orgullosos de agregar este extraordinario talento a este histórico monumento de Hollywood".

Hamill recibirá la estrella número 2.630.

Harrison Ford, también estrella de la saga, recibió el reconocimiento en 2003, no así Carrie Fisher, al punto que cuando falleció en 2016, sus seguidores improvisaron una estrella en su honor.