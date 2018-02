Protagonistas femeninas se redujeron en 2017

Aunque 2017 fue el año de "Wonder Woman", un estudio publicado el jueves encontró que las protagonistas femeninas se redujeron 5% en las 100 películas más lucrativas del año pasado.

El Centro para el Estudio de las Mujeres en el Cine y la Televisión en San Diego State University lanzó el jueves su estudio anual "It's a Man's (Celluloid) World" (es un mundo masculino, de celuloide), el cual encontró que las mujeres tuvieron el 24% de los personajes protagónicos el año pasado en comparación con el 29% de 2016, a pesar de grandes estrenos como "Star Wars: The Last Jedi" y "La Bella y la Bestia" — las dos películas más taquilleras de 2017.

Los investigadores concluyeron que a pesar de que 32% de las películas tuvieron 10 o más personajes femeninos con diálogos, 79% tenían 10 o más personajes masculinos.

“En una temporada de premios en la que el debate sobre las mujeres y la igualdad de género ha sido central, necesitamos separar la hipérbole de la realidad”, dijo Martha Lauzen, directora ejecutiva del centro de San Diego State. “Las cifra todavía no refleja los reclamos para un cambio mayor o masivo en la industria cinematográfica”.

A pesar de esa reducción, los personajes femeninos de raza negra aumentaron de 14 a 16% y las latinas pasaron de 3 a 7%. Los personajes asiáticos femeninos aumentaron de 6 a 7%.

El estudio analizó 2.361 personajes de entre las 100 películas más taquilleras de 2017. Se realiza anualmente desde 2002.