Tom Cruise comienza las grabaciones de Top Gun 2

No fue el día de "Top Gun", pero Tom Cruise logró emocionar a los fanáticos el miércoles. La estrella publicó una foto que parece celebrar la secuela planeada de "Top Gun". La imagen muestra Cruise in character como el piloto de la Armada Pete "Maverick" Mitchell mirando su avión con las palabras "Feel The Need" sobrepuestas sobre la imagen.

El título dice "# Day1".

Hace tres años, David Ellison, director ejecutivo de la productora Skydance, confirmó que se estaba desarrollando una secuela de la exitosa película de 1986.

Al año siguiente, el productor de la película original, Jerry Bruckheimer, subió de nivel cuando publicó en Twitter una imagen con Cruise: "Acabo de regresar de un fin de semana en Nueva Orleans para ver a mi viejo amigo @TomCruise y discutir un poco sobre Top Gun 2".

Just got back from a weekend in New Orleans to see my old friend @TomCruise and discuss a little Top Gun 2. pic.twitter.com/vA2xK7S7JS

— JERRY BRUCKHEIMER (@BRUCKHEIMERJB) 26 de enero de 2016