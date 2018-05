Derbez supera sus expectativas con “Hombre al agua”

"Hombre al agua" debutó en el segundo lugar de la taquilla estadounidense, Ahora quedebutó en el segundo lugar de la taquilla estadounidense, Eugenio Derbez puede quitarse de encima "una loza", como calificó el peso que sintió ante la presión de cumplir con las expectativas para esta nueva comedia.

“Siento como una loza aquí atrás que vengo cargando con esta presión de tener que superarte a ti mismo en tu siguiente película”, dijo el comediante el martes en una entrevista en la Ciudad de México, sentado junto a la coprotagonista Anna Faris.

“Pero ahora creo que fue más fácil porque tengo mi arma secreta”, añadió mirando a los ojos a la actriz estadounidense, “y eso creo que ayuda a que podamos también tener un público anglo”.

"Hombre al agua", dirigida por Rob Greenberg, se estrena el jueves en México tras haber debutado el fin de semana en el segundo lugar de la taquilla estadounidense (solo detrás de la megaproducción "Avengers: Infinity War"), con una recaudación de 14,7 millones de dólares.

Es la tercera película “binacional” de Derbez que consigue el éxito en su país adoptivo. En 2013 “No se aceptan devoluciones”, con Loreto Peralta y la esposa de Derbez en la vida real, Alessandra Rosaldo, facturó 10 millones de dólares en su primer fin de semana y se colocó en el quinto lugar de las 10 más taquilleras. Y el año pasado “How to Be a Latin Lover”, con Salma Hayek, sumó 12 millones y debutó en el segundo puesto de la lista.

Hablada en una mezcla de español e inglés, “Hombre al agua” cuenta con un elenco mexicano-estadounidense que incluye a Eva Longoria, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Mel Rodríguez y John Hannah. La fórmula está probada con el público estadounidense, especialmente con el latino. El reto es quizá convencer al público mexicano que vaya a ver una película protagonizada por un astro que crecieron viendo en televisión, como Derbez, hablando la mayor parte del tiempo en inglés.

Al respecto, el actor dijo que su apuesta es ofrecer una película apta para toda la familia.

“Lo único en lo que me enfoco es en eso, lograr sacar una película que sea divertida, que sea familiar. Esta película tiene muchos valores y a mí como espectador me gustaría ver en una sala de cine”, apuntó Derbez, cuyas tres películas han sido clasificadas PG-13 en Estados Unidos por ciertas escenas que podrían no ser aptas para menores de 13 años.

"Hombre al agua" es una nueva versión de “Overboard” de 1987, protagonizada por Goldie Hawn y Kurt Russell. La cinta de 2018 mantuvo el título original en inglés, pero en lugar de ser una millonaria la que pierde la memoria y es engañada por un padre de tres hijos varones que se hace pasar por su esposo, Kate (Faris), madre de tres hijas, se hace pasar por la esposa de Leo (Derbez), quien además de millonario es mexicano.

“Crecí amando la película de Goldie Hawn y Kurt Russell pero creo que era muy importante cambiar los papeles”, expresó Faris. “Como mujer creo que puedo salirme con la mía al secuestrarte”, le dijo a Derbez riendo, “y es también muy refrescante tener una nueva versión. Estoy muy orgullosa de que hicimos una película que trasciende fronteras”.

Romper con los estereotipos de los hispanos pobres o de los estadounidenses de raza blanca con la vida resuelta es otro de los propósitos de la película. Como madre soltera Kate se maravilla al subir a limpiar el yate de Leo, quien viene de un mundo totalmente distinto al de ella, pero se desencanta al descubrir que es un engreído.

“Tengo mucha gratitud con la gente que trabaja muy duro, pero especialmente con las madres solteras”, dijo Faris. “Me gusta contar historias diferentes y creo que eso es también algo que me enorgullece, la idea de cambiar los géneros”.

“Lo importante era mostrar el abanico de latinos, no solamente lo que vemos en pantalla, que son el inmigrante o el jardinero, sino que también pudiéramos ver al latino de clase media, como es el caso de Eva Longoria y Mel y también ver al latino millonario que también tenemos muchísimos en Mexico, millonarios y multimillonarios”, agregó Derbez.

Los planes de Kate para engañar a Leo se le escapan de las manos cuando sus sentimientos entran inadvertidamente en la ecuación.

“Lo que me encanta de mi personaje es que la idea del romance y el amor no forma parte de su vida, tiene muchas cosas que hacer y lo más importante es cuidar a sus tres hijas, así que cuando el amor se cuela en su vida creo que es algo muy especial”, dijo Faris.