Klaus Jungbluth: "Me alegra mucho que el país se sienta identificado con este logro"

El ecuatoriano Klaus Jungbluth, primer representante de su país en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, expresó su agradecimiento a su país por las muestras de cariño tras su participación el viernes en la prueba de 15 km de esquí de fondo de Pyeongchang.

"Estoy satisfecho y muy contento. Agradecido además de todo el apoyo del pueblo ecuatoriano por medio de mensajes en las redes sociales. El calor humano que he recibido en estos días ha sido algo tremendamente motivador y reconfortante", afirmó Jungbluth este domingo en una entrevista.

"Me alegra y me enorgullece mucho que el país se sienta identificado con este logro que me ha costado mucho sacrificio, y ver que el Ecuador ha entendido el mensaje final, siendo algo motivacional y un incentivo a que los ecuatorianos luchen por su sueños y que los obstáculos no los detengan", añadió.

El guayaquileño de 38 años se convirtió así en el primer representante de Ecuador en unos Juegos Olímpicos. Con un tiempo de 53 minutos y 30 segundos, llegó a meta a 19 minutos y 46 segundos del vencedor de la prueba.

"El resultado de la carrera fue muy bueno para mí. Llegué a menos de 20 minutos de un deportista que ha dedicado su vida a este deporte, que ha ganado cuatro oros en previas olimpiadas, que nació, creció y vive en un medio en el cual el deporte de invierno se lo puede practicar en el invierno ininterrumpidamente y que aparte tiene un equipo de más de 20 personas trabajando con él. A esto, hay que sumarle los auspicios y el apoyo gubernamental. Pienso que es un triunfo mi carrera", señaló Jungbluth.

Esta participación olímpica supone un premio para Jungbluth, apenas cinco años después de su primer contacto con la nieve.