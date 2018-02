El español Roberto Carballés se corona campeón del ATP 250 de Quito

El español Roberto Carballés se coronó campeón de la cuarta edición del ATP 250 de Quito, que se disputa en el club Jacarandá.

Carballés venció en la final a su compatriota Albert Ramos-Viñolas en tres sets. Los parciales fueron de 6-3; 4-6 y 6-4.

De esta manera ganó su primer título ATP a los 24 años y se convierte en el segundo jugador en ganar el torneo capitalino. Hay que recordar que las tres ediciones anteriores fueron ganadas por el dominicano Víctor Estrella.

Además, gracias a este logro llegará al numero 76 del ranking mundial este lunes 12 de febrero del 2018.

Mira el tweet oficial:

¡Una fecha para no olvidar! @Robertocarba93 alcanza su primer título @ATPWorldTour tras vencer 6-3, 4-6 y 6-4 a @albertramos88 / The biggest day for @Robertocarba93 who won his first ATP title! pic.twitter.com/xerOb6hl9D

— #TenisLatitudCero (@EcuadorOpen250) 11 de febrero de 2018